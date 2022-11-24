Месячная аудитория RuStore выросла в шесть раз с июля

Месячная аудитория магазина приложений RuStore, который разрабатывает VK, превысила 7 млн человек на конец октября. Цифровой маркетплейс лидирует по аудитории среди локальных магазинов приложений. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на данные исследования Cross Web Mediascope.

В VK отметили, что в RuStore размещено около 3 тыс. приложений от более 2 тыс. компаний-разработчиков. Приложение установили 3,5 млн раз, больше 8 млн раз приложения скачали из стора с момента его запуска.

«В ближайшее время RuStore запустит тематические подборки приложений, добавит новые способы оплаты и авторизации, а также возможность монетизации для разработчиков физических лиц», — добавили в компании.

Данные приведены на основании исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе. Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года.

В сентябре RuStore открыл разработчикам приложений доступ к инструментам продвижения. Отмечалось, что они могут подключать и настраивать маркетинговые push-уведомления, создавать ссылки, ведущие в мобильное приложение, и добавлять кнопки «Доступно в RuStore».