Доля RuStore на рынке магазинов мобильных приложений в России выросла до 2%

Отечественные магазины мобильных приложений для Android, в их числе RuStore, к марту 2023 года увеличили до 2−3% долю пользователей на российском рынке цифровых маркетплейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов сотовой связи.

Лидерство среди магазинов приложений сохраняет Google Play с долей 87,5%, рассказали в «МегаФоне». Второе место у цифрового стора компании Apple — App Store. Его доля составила 8,5%. На третьей строчке — AppGallery от Huawei с долей 1,9%. По данным оператора, российские сервисы по количеству пользователей занимают долю около 2%.

В Yota указали, что по трафику первое место среди магазинов приложений в России также занял Google Play с долей в 95%. Второе место по этому показателю у AppGallery (2,9%), третье — у Rustore (1,54%).

Среди абонентов Tele2 доля пользователей Google Play достигла почти 85%. При этом 8% из них в 2022 году пользовались магазином Huawei, в этом году доля уменьшилась до 5%. «Пользователи альтернативных сторов в прошлом году занимали менее 1%, в этом году их доля выросла до 3% — из них 2% приходится на RuStore», — отметили в Tele2.

В МТС агентству сообщили, что количество пользователей альтернативных магазинов приложений на Android за год выросло на 17%. При этом число пользователей Google Play осталось на уровне прошлого года. Кроме того, доля пользователей магазинов приложений от отечественных разработчиков, появившихся в середине 2022 года, увеличилась «на тысячи процентов с нулевой базы».

«Самый популярный российский магазин — RuStore, за ним следуют RuMarket, NashStore и AppBazar», — указали в МТС.

Неназванный источник на телеком-рынке привёл агентству данные, согласно которым RuStore занял долю по числу пользователей магазинов приложений в 3%, Google Play — 55%, Galaxy Store — 17%, GetApps — 16%, AppGallery — 8%. Остальные магазины приложений заняли долю менее 1%.

Ранее правительство России предложило интегрировать цифровой маркетплейс RuStore в смартфоны на Android. Соответсвующий проект разработало Минцифры. В документе прописано, что производители должны устанавливать RuStore в память телефона. В VK, которая занимается разработкой RuStore, пояснили, что ведут переговоры с вендорами по поводу предустановки приложения, но не раскрыли детали.