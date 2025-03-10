Группа Russ запустила программатик-продажи на суперформатах в Москве

Группа Russ впервые подключила столичные суперформаты к программатическим инструментам продаж. Теперь рекламодатели смогут запускать программатик-кампании через личный кабинет Russ.Online, выбирая точное время и бюджет размещения. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

Первые четыре суперформата, доступные для программатик-закупок, находятся на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, а также на крупнейшем суперформате Европы в Международном центре самбо в Новолужнецком проезде.

Павел Суржанский, директор по развитию департамента медиа Wildberries & Russ: Суперформат — это не просто большой и качественный охват аудитории, но и гарантированный «вау-эффект» для рекламодателя. Внедрение программатик-закупок и в этот формат является серьезным эволюционным витком. Благодаря инновационному подходу у рекламодателей появилась возможность точечно управлять бюджетом и временем выхода контента на суперформатах. Это не только позволяет реализовывать различные сценарии использования, но и существенно снижает порог входа на престижный суперформат, делая его доступным даже для малого и среднего бизнеса.

Группа компаний Russ — крупнейший российский оператор наружной рекламы, управляющий классическими и цифровыми конструкциями в 150 городах страны. Компания размещает рекламу в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, включая Внуково, Сочи и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций группы превышает 85 млн человек в месяц.