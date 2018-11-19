Руководители крупнейших медиахолдингов вошли в новый совет Фонда кино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав нового совета Фонда кино, сообщается на сайте правительства.
Всего в него вошли 20 человек:
- заместитель министра культуры Павел Степано
- гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин
- гендиректор Первого канала Константин Эрнст
- гендиректор «России 1» Антон Златопольский
- гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
- гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко
- гендиректор НМГ Ольга Паскина
- гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров
- директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова
- заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов
- владелец киносетей «Формула Кино» и «Синема Парк» (Rambler Group) Александр Мамут
- режиссер Владимир Хотитенко
- режиссер Никита Михалков
- замдиректора департамента культуры правительства России Инна Музалевская
- первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко
- начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков
- председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева
- гендиректор российского 20th Century Fox и глава Ассоциации кинодистрибьюторов Вадим Смирнов
- директор ФГБУ «Государственный центральный музей кино» Лариса Солоницына
- зампред «Внешэкономбанка» Наталья Тимакова
Ранее председателем совета Фонда кино был назначен советник президента России по культуре Владимир Толстой.
Фонд кино занимается поддержкой отечественной киноиндустрии, в том числе распределением госсубсидий между его игроками.