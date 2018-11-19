Руководители крупнейших медиахолдингов вошли в новый совет Фонда кино

Фонд кино занимается поддержкой отечественной киноиндустрии, в том числе распределением госсубсидий между его игроками.

Всего в него вошли 20 человек:

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