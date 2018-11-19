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Руководители крупнейших медиахолдингов вошли в новый совет Фонда кино

19.11.2018 в 20:00

Среди них — топ-менеджеры «Первого канала», «Газпром-Медиа» и НМГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав нового совета Фонда кино, сообщается на сайте правительства.

Всего в него вошли 20 человек:

  • заместитель министра культуры Павел Степано
  • гендиректор студии «ТриТэ» Леонид Верещагин
  • гендиректор Первого канала Константин Эрнст
  • гендиректор «России 1» Антон Златопольский
  • гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
  • гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко
  • гендиректор НМГ Ольга Паскина
  • гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров
  • директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова
  • заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов
  • владелец киносетей «Формула Кино» и «Синема Парк» (Rambler Group) Александр Мамут
  • режиссер Владимир Хотитенко
  • режиссер Никита Михалков
  • замдиректора департамента культуры правительства России Инна Музалевская
  • первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко
  • начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков
  • председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева
  • гендиректор российского 20th Century Fox и глава Ассоциации кинодистрибьюторов Вадим Смирнов
  • директор ФГБУ «Государственный центральный музей кино» Лариса Солоницына
  • зампред «Внешэкономбанка» Наталья Тимакова

Ранее председателем совета Фонда кино был назначен советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Фонд кино занимается поддержкой отечественной киноиндустрии, в том числе распределением госсубсидий между его игроками.

фонд кино
Кино
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