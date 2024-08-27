«Рубль бум» сократила число магазинов в полтора раза

Сеть «Рубль бум», работающая в формате дрогери, сократила количество своих магазинов в полтора раза. В Тольятти и Йошкар-Оле сеть и вовсе закрылась, сообщает «Коммерсант».

Так, по данным Infoline на конец 2023 года «Рубль бум» объединяла 514 магазинов, преимущественно в Поволжье, а к середине августа 2024 года их было уже 330.

По данным MarketMedia, в 2019 году «Рубль бум» была третьей в стране сетью формата дрогери по количеству магазинов — тогда их насчитывалось 605.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что спрос на эти товарные категории стремительно переходит на маркетплейсы. Из-за этого офлайн-розница в сегменте дрогери испытывает трудности.

Основатель и руководитель TopFranchise.ru Виктор Большаков отмечает, что франшизы таких сетей пользуются стабильным спросом: число запросов на них растет на 15% в год. Но «Рубль бум» известна меньше конкурентов — Fix Price, One Price, «Магазин постоянных распродаж» и «Ценодар». Fix Price возглавила составленный Forbes рейтинг 30 самых выгодных в России франшиз в 2024 году.