Все изолированы и в масках. Художница переосмыслила знаменитые картины с учетом коронавируса

Художница из Канады Женевьева Блэйс решила по-новому взглянуть на всемирно известные полотна и представила, как бы они выглядели, если бы были созданы в эпоху коронавируса и как следствие — карантина.

Девушка признается, в связи с последними событиями в мире остается лишь улыбаться, чтобы окончательно не сойти с ума.

В серии ее работ все персонажи картин носят маски, а некоторые как будто намеренно соблюдают дистанцию, находясь «в изоляции» — например, Бог и Адам на картине «Сотворение Адама.

Для обновленных полотен завели даже отдельный профиль в Instagram. Внимание уделили даже подписям, которые тоже очень ситуативны.

«Что происходит, когда нарушаешь карантин»

«Самый горячий лук на весну-лето 2020»

«Шёл девятый день самоизоляции»

«Время с семьей [во время карантина]»

«Старайся вести активный образ жизни. Даже если заниматься балетом приходится в своей же гостиной»

«ПРЕКРАТИ ТРОГАТЬ СВОЕ ЛИЦО»

«Встреча с друзьями, когда всё это закончилось»

«Креативный подход к социальной дистанции»

«Даже Бог практикует социальную дистанцию»

«Защищайте пожилых людей»

«Мелодраматичный подход к социальной изоляции»

«А вот это не изоляция!»

«Даже Мона Лиза следует правилам»

«Защищай себя»

Для Женевьевы подобная стилистика не нова. Девушка специализируется на сочетании исторических произведений с другими жанрами, мотивами и концепциями. В работах зачастую много сексуальности, смерти и символизма.

Ее работы заказывают и национальные учреждения, например, Королевский музей Онтарио и Научный центр Онтарио. Многие произведения Женевьевы также выставлены в Корее.