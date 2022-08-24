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18+
24.08.2022 в 11:25

Константин Обухов занял пост генерального продюсера RTVI

Он занимал должность главного креативного продюсера Comedy Club Production

Константин Обухов

Пост генерального продюсера RTVI занял Константин Обухов, бывший главный креативный продюсер Comedy Club Production. Он займётся обновлением блока развлекательных программ и созданием новых форматов сатирических шоу, сказано в сообщении телеканала.

Обухов имеет опыт в создании передач для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. Он разработал шоу «Comedy Баттл», «Танцы», «Открытый микрофон», «Новые танцы», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Ты как я», «Игра», «Бой с герлс», «Все кроме обычного», «Секрет», попавший в топ-10 самых многообещающих форматов на международном рынке телевизионных форматов MIPCOM (Канны), «Я тебе не верю».

По словам Обухова, за последние 10−15 лет появилось большое количество юмористического контента и профессиональных комиков, однако при этом выросли ограничения: «пространство для создания шуток уменишилось, однако запрос на юмор и сатиру остался», — отметил он.

Константин Обухов, генеральный продюсер RTVI:

Я думаю, в данном контексте международный канал RTVI может стать правильным местом для свободного юмора. Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI.

Ольга Пивень, CEO RTVI:

RTVI уже обладает лояльной взрослой аудиторией, которая интересуется политикой и новостными форматами. Перед Константином стоит задача дать этим зрителям что-то новое, создать контент, который расширит аудиторию RTVI, в том числе по будет способствовать омоложению аудитории и даст возможность запустить развлекательные монетизируемые форматы.

Мария Полищук
RTVi Константин Обухов
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