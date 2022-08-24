Константин Обухов занял пост генерального продюсера RTVI

Пост генерального продюсера RTVI занял Константин Обухов, бывший главный креативный продюсер Comedy Club Production. Он займётся обновлением блока развлекательных программ и созданием новых форматов сатирических шоу, сказано в сообщении телеканала.

Обухов имеет опыт в создании передач для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. Он разработал шоу «Comedy Баттл», «Танцы», «Открытый микрофон», «Новые танцы», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Ты как я», «Игра», «Бой с герлс», «Все кроме обычного», «Секрет», попавший в топ-10 самых многообещающих форматов на международном рынке телевизионных форматов MIPCOM (Канны), «Я тебе не верю».

По словам Обухова, за последние 10−15 лет появилось большое количество юмористического контента и профессиональных комиков, однако при этом выросли ограничения: «пространство для создания шуток уменишилось, однако запрос на юмор и сатиру остался», — отметил он.

Константин Обухов, генеральный продюсер RTVI: Я думаю, в данном контексте международный канал RTVI может стать правильным местом для свободного юмора. Для меня большой вызов занять позицию генпродюсера канала и создать контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI.