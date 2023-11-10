Участники рекламного рынка рассказали о рисках розыгрышей премиум-подписок в Telegram

Участники рекламного рынка и блогерские агентства опасаются, что розыгрыши премиум-подписок в Telegram приведут к активизации мошенников. Мессенджер запустил новый инструмент для каналов 6 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Победители таких розыгрышей получают подарочные коды. Они активируют бесплатную подписку Telegram Premium. Кроме того, организаторы розыгрыша могут добавить к подписке свои призы.

Telegram даёт каналам четыре голоса за каждую разыгранную подписку. В результате уровень канала растёт, и он может публиковать больше историй в день. Сама возможность постить истории появилась у каналов в сентябре.

По словам основателя рекламного агентства Digital Church Марка Хлуднева, новый инструмент ничего не изменит на медиарынке, каналы и так проводят розыгрыши для подписчиков. Кроме того, пользователи Premium-аккаунтов не видят рекламу. Если их станет слишком много, то рекламные охваты в рамках Telegram Ads сильно просядут, говорит директор по цифровым технологиям Havas Media (группа АДВ) Анастасия Фомина. В NMi Group выразили мнение, что конкурсы, напротив, выступают дополнительным рекламным инвентарем.

Юристы говорят, что у всех конкурсов должны быть правила. Но готовых решений и шаблонов для подобных механик в мессенджере нет. В большинстве розыгрышей не указан организатор, начальный срок и порядок получения призов. Это позволяет обманывать пользователей, которые подписались на канал, надеясь получить приз.

Ещё один момент, на который указывают юристы, — возможность привлечения к ответственности организаторов розыгрыша за нарушение требований о маркировке интернет-рекламы. Конкурсы можно трактовать как рекламу канала, но в постах часто нет данных о рекламодателе и токене.

Ранее 60% россиян рассказали, что хотя бы раз участвовали в интернет-розыгрышах. Больше всего респондентов пытались выиграть призы во «ВКонтакте».