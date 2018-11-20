Ростелеком запустил первую рекламную кампанию после обновления

Для продвижения продуктов Ростелекома для всей семьи бренд фокусируется не на технологиях, а на человеческих эмоциях, пользе и радости, которые приносят в каждый дом продуктовая линейка компании. Темой первой кампании была выбрана семья. Команда BOOTLEG предложила шире взглянуть на прочтение этого слова, ведь сегодня понятие семьи можно трактовать гораздо шире, чем традиционно-рекламное «мама, папа и двое детей».
«Мы хотели показать, что семья — это близкий круг человека, не только родственники, но и друзья, единомышленники, однокашники, коллеги, соседи, спортивная команда. Что, объединившись, они могут сделать невозможное. А сервисы нашей компании им помогут», — отметила Елена Доброхотова, директор по маркетингу Ростелекома.
В серии роликов рассказывается о том, что Ростелеком предлагает большой выбор продуктов и услуг, так что абсолютно любая семья, в самом широком смысле этого слова, найдет для себя подходящее решение.
Екатерина Шенец, управляющий директор BOOTLEG:
Понятие семьи как близкого круга гораздо шире, чем сухое определение и образ счастливой семьи с мамой, папой и двумя детьми.
Есть идеальная картина мира, а есть жизнь, где семьёй становятся коллеги, поддерживающие друг друга; семьёй становятся друзья, которые росли в одном дворе. Семья — это и мама, воспитывающая своих детей одна, и футбольная команда, которая смогла объединиться и сделать невозможное.
В рамках кампании было подготовлено три ролика. Первый — заявочный, иллюстрирующий идею в целом. Два других ролика, выполненные c применением анимации, более подробно раскрывают истории разнообразных семей. Герои одного — команда граффитчиков; а центре сюжета другого — соседи дачного кооператива.
Ролики отрисованы в разной анимационной стилистике, что подчеркивает уникальность героев. Иллюстратором ролика с граффитчиками был Thomas Rolphs, а ролика с соседями — Gerhard Human.
Анимационные ролики создавались совместно с французской анимационной студией Mathematics, которая известна своими работами для Canal+, Jamie XX, BMW, ASAP Rocky, ASOS и др.
Режиссёром выступал Marcus Alquerez — режиссер анимации «300 спартанцев», «Планеты обезьян» и других известных фильмов.
Музыку и саунд-дизайн для всех роликов создала команда Monoleak, известная своими работами для NASA и Samsung.
Состав творческой группы:
Ростелеком (клиент):
Елена Доброхотова — директор по маркетингу
Александр Тугарин — директор департамента b2c-маркетинга
Стася Оборотова — руководитель маркетинговых коммуникаций
Анастасия Зеленская — менеджер по маркетинговым коммуникациям
Никита Шипов — креативный директор
BOOTLEG (агентство):
Алёша Стародубов — креативный директор
Екатерина Шенец — управляющий директор
Антон Чалов — старший арт-директор
Никита Никифоров — старший копирайтер
Владимир Первозванский — аккаунт-директор
Роман Сидоров — директор по стратегическому развитию
Ксения Рубцова — старший аккаунт-менеджер
Action Film:
Marcus Alqueres — режиссер
Алексей Смоляр — второй режиссер
Андрей Майка — оператор-постановщик
Оксана Гилл — исполнительный продюсер
Мария Смородина — линейный продюсер
Элина Шерман — ассистент продюсера