Ростелеком запустил первую рекламную кампанию после обновления

Для продвижения продуктов Ростелекома для всей семьи бренд фокусируется не на технологиях, а на человеческих эмоциях, пользе и радости, которые приносят в каждый дом продуктовая линейка компании. Темой первой кампании была выбрана семья. Команда BOOTLEG предложила шире взглянуть на прочтение этого слова, ведь сегодня понятие семьи можно трактовать гораздо шире, чем традиционно-рекламное «мама, папа и двое детей».

«Мы хотели показать, что семья — это близкий круг человека, не только родственники, но и друзья, единомышленники, однокашники, коллеги, соседи, спортивная команда. Что, объединившись, они могут сделать невозможное. А сервисы нашей компании им помогут», — отметила Елена Доброхотова, директор по маркетингу Ростелекома.

В серии роликов рассказывается о том, что Ростелеком предлагает большой выбор продуктов и услуг, так что абсолютно любая семья, в самом широком смысле этого слова, найдет для себя подходящее решение.

Екатерина Шенец, управляющий директор BOOTLEG: Понятие семьи как близкого круга гораздо шире, чем сухое определение и образ счастливой семьи с мамой, папой и двумя детьми. Есть идеальная картина мира, а есть жизнь, где семьёй становятся коллеги, поддерживающие друг друга; семьёй становятся друзья, которые росли в одном дворе. Семья — это и мама, воспитывающая своих детей одна, и футбольная команда, которая смогла объединиться и сделать невозможное.

В рамках кампании было подготовлено три ролика. Первый — заявочный, иллюстрирующий идею в целом. Два других ролика, выполненные c применением анимации, более подробно раскрывают истории разнообразных семей. Герои одного — команда граффитчиков; а центре сюжета другого — соседи дачного кооператива.

Ролики отрисованы в разной анимационной стилистике, что подчеркивает уникальность героев. Иллюстратором ролика с граффитчиками был Thomas Rolphs, а ролика с соседями — Gerhard Human.

Анимационные ролики создавались совместно с французской анимационной студией Mathematics, которая известна своими работами для Canal+, Jamie XX, BMW, ASAP Rocky, ASOS и др.

Режиссёром выступал Marcus Alquerez — режиссер анимации «300 спартанцев», «Планеты обезьян» и других известных фильмов.

Музыку и саунд-дизайн для всех роликов создала команда Monoleak, известная своими работами для NASA и Samsung.

Состав творческой группы:

Ростелеком (клиент):



Елена Доброхотова — директор по маркетингу

Александр Тугарин — директор департамента b2c-маркетинга

Стася Оборотова — руководитель маркетинговых коммуникаций

Анастасия Зеленская — менеджер по маркетинговым коммуникациям

Никита Шипов — креативный директор

BOOTLEG (агентство):

Алёша Стародубов — креативный директор

Екатерина Шенец — управляющий директор

Антон Чалов — старший арт-директор

Никита Никифоров — старший копирайтер

Владимир Первозванский — аккаунт-директор

Роман Сидоров — директор по стратегическому развитию

Ксения Рубцова — старший аккаунт-менеджер

Action Film:

Marcus Alqueres — режиссер

Алексей Смоляр — второй режиссер

Андрей Майка — оператор-постановщик

Оксана Гилл — исполнительный продюсер

Мария Смородина — линейный продюсер

Элина Шерман — ассистент продюсера