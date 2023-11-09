Чистая прибыль «Ростелекома» за третий квартал выросла на 58%

«Ростелеком» представил финансовые результаты деятельности за третий квартал и девять месяцев 2023 года по данным консолидированной отчётности по МСФО.

За третий квартал выручка оператора увеличилась на 14% год к году, до 173,9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23%, до 74,2 млрд руб., чистая прибыль — на 58%, до 13,6 млрд руб.

За отчётный квартал рентабельность по OIBDA возросла на 3,1 п.п. до 42,6%, капительные вложения — на 48%, до 31,3 млрд руб. (18% от выручки). FCF составил 10,6 млрд руб. против 32,5 млрд руб. за третий квартал 2022 года.

За девять месяцев текущего года выручка «Ростелекома» выросла в годовом выражении на 14%, до 498,5 млрд руб. Показатель OIBDA увеличился на 13%, до 209,3 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 42,0% против 42,5% за девять месяцев прошлого года.

Чистая прибыль оператора показала рост на 29%, до 40,5 млрд руб. Капитальные вложения увеличились на 9%, до 77,3 млрд руб. (15,5% от выручки), FCF3 — на 77%, до 84,2 млрд руб.

Чистый долг, включая обязательства по аренде, снизился на 1% с начала года и составил 497,8 млрд руб.

В компании сообщили, что завершились юридические процедуры по выделению в отдельную бизнес-единицу видеосервиса Wink. Напомним, в июле этого года «Ростелеком» и Национальная Медиа Группа объявили о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия.

Число активных клиентов Wink и more.tv превысило 12,9 млн человек, а количество платящих подписчиков достигло 9,5 млн. При этом число абонентов кабельного телевидения за третий квартал сократилось на 1% год к году, до 4,3 млн человек. Показатель ARPU (средний доход в расчёте на одного абонента) вырос на 5%, до 202 руб.