«Ростех» предложил свою схему развития блокчейн в России

Структура государственной корпорации «Ростех» представила «дорожную карту» перевода государственных информационных систем на технологию блокчейн, сообщает «Коммерсант». Это потребует финансовых вливаний в размере 55−85 млрд рублей, но экономический эффект может оказаться на уровне 1,64 трлн рублей.

Эксперты считают, что наиболее уязвимым местом этого плана является отсутствие законодательной базы. Сама презентация программы развития систем распределенных реестров в России прошла 23 мая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Ее разработчиком является Новосибирский институт программных систем.

Системы распределенного реестра, к которым относится и технология блокчейн — это цепочка блоков, в которых сохранена информация. За счет структуры можно обеспеть прозрачность транзакций и защиту данных от взлома. Впервые эту технологию применили в криптовалюте биткойн, созданной более 10 лет назад.

НИПС считает, что применение технологий блокчейна возможно как в бизнесе, так и в государственной сфере. Например, в финансовой деятельности, промышленности, транспортировке и государственном управлении. Технологии распределенного реестра предлагается применять во всех государственных информационных системах. К примеру, прибегать к ней при голосовании о распределении бюджетных средств на местном уровне.

Сейчас большая часть отраслевых решений в России создается с помощью зарубежных технологий: Hyperledger и Ethereum, к примеру. Это системы с открытым кодом. По словам специалистов, это нельзя считать зависимостью от иностранных компаний, поскольку доступ к открытому коду физически запретить невозможно. НИПС надеется, что российские разработки к 2024 году станут международными лидерами по количеству подключенных участников.