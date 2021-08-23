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23.08.2021 в 11:50

Выход «Сбера» на рынок Smart TV ускорил рост продаж ТВ-приставок почти вдвое

По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», SberBox вышла на второе место по продажам после Xiaomi

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По подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии продажи приставок для Smart TV в России выросли вдвое быстрее, чем в прошлом году, передает данные из отчета «Коммерсантъ». По данным группы, продажи приставок выросли на 126% в штуках, что превысило 260 тыс., а в прошлом году рост составил 64%.

Цифры сопоставимы с продажами кондиционеров, веб-камер и роботов-пылесосов. Представители ритейлера полагают, что спрос вырос в связи с эффектом ограничений из-за пандемии, а также из-за выхода на рынок продуктов «Сбербанка»: по итогам полугодия компания заняла второе место после Xiaomi по объему продаж, сместив Apple. При этом запустилась приставка SberBox только в октябре 2020 года.

Также на продажи могло повлиять снижение цен: средняя стоимость приставки за год упала до 4,3 тыс. руб. Третье место в рейтинге занял бренд Rombica, четвертое — Apple, а пятое — IconBit.

По словам Федора Ежова, директора по технологиям и продукту «МТС Медиа», также на продажах сказывается сезонность, так как в весенний и летний период люди часто ездят за город и подключают OTT-приставки. Директор департамента ТВ и контента Jason & Partners Consulting Дмитрий Колесов отметил, что подобные продукты «крайне важны для экосистем, так как вокруг них они выстраивают систему сервисов».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии 2021 продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд руб., что на 15% и 55% соответственно больше, чем в прошлом году. Спрос в магазинах группы повысился на 37% в количественном выражении.

М.Видео-Эльдорадо Сбер ТВ-приставки Sberbox
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