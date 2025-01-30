Почти 400 тысяч планшетов, закупленных для переписи населения, пылятся на складах

Росстат не использовал планшеты, закупленные в том числе для переписи населения. Из приобретенных на 9 млрд руб. почти 400 тыс. гаджетов сотрудники применяли лишь 18 тыс. Большинство хранится в заводских упаковках на складах, сообщают «Известия».

В 2011−2020 годах Росстат для проведения исследований закупил 392 тыс. планшетов на сумму 9,2 млрд рублей. Из них на сентябрь 2024-го использовалось только 18 тыс.

В Росстате отмечают, что 43 тыс. планшетов передали другим ведомствам, в том числе в новые регионы, а также в Белгородскую и Курскую области. Они будут использоваться, например, для проверки электронных охотничьих билетов. Часть планшетов отдадут образовательным, социальным и благотворительным учреждениям. Однако большинство хранится в заводских упаковках на складах.

Проблема заключается в том, что такие устройства быстро устаревают, а также зачастую на них сложно установить ПО, которое могло бы использоваться для новых целей, а не тех, для которых они закупались. Кроме того, долгое хранение техники без действия могло привести к неисправностям.

Напомним, большую часть планшетов служба закупила в 2020 году у «Ростелекома». Оператор провел конкурс на поставку 360 тыс. планшетов на сумму до 5,76 млрд руб., в котором победили структуры дистрибуторов электроники Merlion и VVP Group. Однако результаты конкурса были отменены, поскольку Минпромторг потребовал выбрать поставщика из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. В результате стоимость закупки выросла до 7,2 млрд руб., а поставщиками стали «Байтэрг» и «Аквариус».