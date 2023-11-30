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30.11.2023 в 13:00

Правительство предложило предоставить Росстату онлайн-доступ к данным бизнеса

Компании планируют сгруппировать в три категории в зависимости от их влияния на общую статистическую картину

Правительство России хочет изменить порядок сбора статистической отчётности с бизнеса и предоставить Росстату онлайн-доступ к данным крупных компаний. Такую тему обсудили на профильной стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости».

Кабмин предлагает начать получать данные от крупнейших компаний через интеграцию с их корпоративными IT-системами. Синхронизацию с внутренними системами планируют провести для около 350 групп предприятий, на которые приходится треть ВВП России.

Росстат уже проводит тестовый адресный сбор данных от РЖД, Х5 Group и «Норникеля», а затем на основе полученных сведений автоматически сформирует отчёт в необходимом для себя формате.

Также на сессии обсуждалась идея сгруппировать бизнес в три категории в зависимости от его влияния на общую статистическую картину. В тройку войдут флагманы (крупный и средний бизнес), мультитерриториальные компании (с региональными подразделениями) и малый бизнес.

Для каждой крупной и средней компании разработают индивидуальный набор показателей в зависимости от сферы деятельности. Взаимодействие с малым бизнесом переведут в электронный формат. Кроме того, для малых компаний заменят формы сдачи отчётности отдельными показателями.

Росстат Правительство России малый и средний бизнес Крупный бизнес
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