Россияне потратили на успокоительные около 19 млрд рублей в 2022 году

С января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Общие траты за эти препараты составили 18,9 млрд рублей — больше, чем за весь прошлый год, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Аналитики выяснили, что лидируют по потреблению антидепрессантов жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, а больше всего успокоительных на душу населения покупают в Псковской, Тверской и Тамбовской областях.

Дефицита успокоительных и антидепрессантов эксперты не прогнозируют. По их данным, запаса этих медикаментов хватит не менее, чем на полгода. В ЦРПТ подчёркивают, что с начала года увеличиваются объёмы производства отечественных препаратов для терапии депрессии — на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а ввоз этих лекарств в России вырос на 42% в сравнении с январем-сентябрем 2021 года.

Врач-психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова в беседе с изданием рассказала о том, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева, возросло число жалоб на психосоматические реакции.

Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также антидепрессанты отмечается с конца февраля. По данным аналитиков группы компаний «Асна», продажи антидепрессантов и успокоительных средств в российских аптеках увеличились в первые же дни после объявления о начале специальной военной операции на Украине.