Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Захар Бушуев
Wunder Digital
ADSUP.ME

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2022 в 08:00

Россияне взяли рекордное за пять лет количество кредитов

Вырос и средний размер одобряемых займов

В октябре россияне взяли 1,29 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредиты), этот показатель стал максимальным за пять лет. Повышенный спрос эксперты объясняют акциями банков и покупками инвентаря для мобилизованных, сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Объем предоставленных ссуд в октябре достиг 37,5 млрд руб. — это максимум с начала года. По сравнению с сентябрем выдачи POS-кредитов в денежном выражении подскочили на 30,7%, а в количественном — на 16,1%. Вырос и средний размер одобряемых POS-кредитов.

В предыдущие годы в октябре продажи товарных кредитов не показывали таких высоких темпов роста. Похожие локальные всплески наблюдаются обычно в августе перед началом учебного года или в преддверии праздников, отмечают эксперты.

Аналитики полагают, что октябрьские выдачи POS-кредитов обеспечил повышенный спрос россиян на определенные группы товаров. В частности, займы могли оформляться при покупке товаров, необходимых военнослужащим. Кроме того, банки активно предлагают беспроцентные рассрочки, что привлекает покупателей.

В банке «Хоум Кредит» подтвердили рост выдач товарных ссуд в полтора раза в годовом выражении. Там связали потребительский спрос с продолжающимся снижением инфляционного давления в экономике и низкой ключевой ставкой.

В Совкомбанке отметили, что рост покупок по картам рассрочки «Халва» в октябре составил 9% по сравнению с сентябрем. Из ключевых категорий более заметно выросли покупки в категории «Мебель и товары для дома» — на 15%.

Ранее банк «Хоум Кредит» выяснил, что 38% россиян планируют в ближайшее время приобретение для себя тёплой верхней одежды. В среднем они готовы потратить на эти цели около 9 тыс. руб. Порядка 14% собираются задействовать для этого кредитные ресурсы.

«Банк Хоум Кредит» кредит
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.