Россияне второй месяц подряд берут рекордное количество кредитов

За июнь и июль текущего года россияне набрали рекордное количество кредитов. В первом летнем месяце этот показатель составлял 1,47 трлн, во втором — 1,53 трлн рублей, пишут «Известия».

Общий объем выданных населению кредитов в июле вырос на 500 млрд — до 30,5 трлн рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 18,2%, а к июню — 1,8%.

Специалисты отмечают, что исторические максимумы обновляются, несмотря на жесткую политику ЦБ и повышение ключевой ставки до 12%. Выросли как ипотека, так и потребительский заем.

Число ипотечных кредитов увеличилось на 2,5%, а спрос на ипотеку с господдержкой (льготной и семейной) вырос на 12%, или почти на 40 млрд рублей. Участились ссуды на индивидуальное жилищное строительство — 17% против 10% от общего объема годом ранее.

Ранее мы писали, что число неплательщиков по кредитам в России достигло 17,7 млн человек. Их стало больше за год на 3,3 млн.