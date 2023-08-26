Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Rambler&Co
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2023 в 17:50

Россияне второй месяц подряд берут рекордное количество кредитов

Выросли как ипотека, так и потребительский заем

За июнь и июль текущего года россияне набрали рекордное количество кредитов. В первом летнем месяце этот показатель составлял 1,47 трлн, во втором — 1,53 трлн рублей, пишут «Известия».

Общий объем выданных населению кредитов в июле вырос на 500 млрд — до 30,5 трлн рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 18,2%, а к июню — 1,8%.

Специалисты отмечают, что исторические максимумы обновляются, несмотря на жесткую политику ЦБ и повышение ключевой ставки до 12%. Выросли как ипотека, так и потребительский заем.

Число ипотечных кредитов увеличилось на 2,5%, а спрос на ипотеку с господдержкой (льготной и семейной) вырос на 12%, или почти на 40 млрд рублей. Участились ссуды на индивидуальное жилищное строительство — 17% против 10% от общего объема годом ранее.

Ранее мы писали, что число неплательщиков по кредитам в России достигло 17,7 млн человек. Их стало больше за год на 3,3 млн.

кредит
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.