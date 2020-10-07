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07.10.2020 в 08:00

Россияне научились платить за видеосервисы

За полгода доля платных подписчиков выросла в два раза

За прошедшие шесть месяцев доля платящих пользователей видеосервисов в России выросла в два раза. Так, если в феврале платную подписку на онлайн-кинотеатр имели только 19% опрошенных зрителей, то в сентябре — уже 39%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

На одного пользователя видеосервисов в сентябре, согласно опросу, пришлось в среднем сразу три подписки, а его совокупные затраты составили около 285 руб. в месяц. 46% пользователей ответили, что тратят на просмотр кино и сериалов онлайн несколько часов в неделю, 19% — несколько часов в день, 32% — несколько часов в месяц.

Самая большая доля платных подписчиков, согласно данным TelecomDaily, оказалась у сервиса Premier «Газпром-медиа» — 42%. Аналитики объясняют это низкой стоимостью абонемента. Среди сервисов с наименьшей долей платных пользователей, согласно опросу, Tvzavr — 7%, more.tv («Национальная медиагруппа») — 9%, Megogo — 16%. У лидера рынка по выручке ivi показатель находится на уровне 23%. В самих сервисах не раскрывают доли платных подписчиков среди пользователей.

Гендиректор more.tv Денис Горшков считает данные TelecomDaily некорректными. С марта количество пользователей подписки этой платформы, по его словам, выросло сразу в шесть раз, около 30% аудитории, пришедшей на акцию, конвертировалось в платящих пользователей.

Прирост базы платных подписчиков может способствовать росту выручки по итогам года, но конкретных прогнозов никто из сервисов не дает. На рынке долгое время использовались акции с бесплатным доступом и «длинными» пробными периодами с отложенными платежами, это может повлиять на годовой результат.

Видеосервисы плата
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