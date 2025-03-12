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12.03.2025 в 17:50

МИА «Россия сегодня» получило права на бренд «Эхо Москвы»

Медиагруппа подавала заявку еще в 2023 году

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Международное информационное агентство «Россия сегодня» зарегистрировало в Роспатенте логотип «Эхо Москвы». Заявку на регистрацию товарного знака компания подала в ведомство в августе 2023 года. Исключительные права на знак медиагруппа получила до 2033 года, пишет агентство «Москва».

Решение о регистрации бренда было принято Роспатентом в феврале этого года. Товарный знак зарегистрирован по классам 35, 38, 41 и 42 Международной классификации товаров и услуг. Под брендом «Эхо Москвы» можно заниматься рекламой, радиовещанием, производством и трансляцией музыкальных и развлекательных передач, обучением, предоставлением консультаций в области телекоммуникационных технологий, маркетинговыми исследованиями и т. д.

Радиостанция «Эхо Москвы» работала с 1990 года по 1 марта 2022 года, когда ее отключили от эфира и заблокировали сайт по требованию Генпрокуратуры. Причина — материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине, пишет РБК.

Права на бренд «Эхо Москвы» истекли в 2022 году. С 9 марта того же года на частоте «Эха Москвы» вещает радиостанция Sputnik, которая входит в МИА «Россия сегодня».

Роспатент Эхо Москвы МИА Россия сегодня товарный знак
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