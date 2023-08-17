Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Silver Mercury
Рекламное агентство Zexler
АРИР

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.08.2023 в 15:48

Российским компаниям списали долги по налогам на 173 млрд рублей

В сумму не включены долги по страховым взносам, недоимки, пени, штрафы по ним, а также социальный налог

В 2022 году российским компаниям списали 173 млрд руб. безнадежной налоговой задолженности, пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счётной палаты на исполнение бюджета.

Как отмечают аудиторы, в эту сумму не вошли долги по страховым взносам, недоимки, пени, штрафы по ним, а также социальный налог. По сравнению с 2021 годом показатель сократился на 24% (на 54,6 млрд руб.).

«Удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов снижается постоянно. В 2022 году — 0,5 копейки на один рубль поступлений (0,5%). Это минимальный удельный вес списания за весь измеряемый период. Абсолютная сумма по итогам 2022 года тоже рекордно низкая за последние пять лет», — пояснили изданию в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По словам председателя комитета по налогам МГО «Опора России» Павла Зюкова, основными причинами списания безнадежной задолженности являются исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ или их банкротство.

«В прошлом году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году (до 9055 случаев). Таким образом, число потенциальных налогоплательщиков сократилось на 290 тыс. юрлиц. Если принять за основу тот факт, что списание безнадежной задолженности приходится в основном на эти случаи, то можно сделать вывод, что каждая покинувшая рынок компания была должна бюджету около 600 тыс. руб.», — предположил эксперт.

Партнёр «Пепеляев Групп» Антон Никифоров в разговоре с «Известиями» напомнил, что от введения налога на сверхприбыль власти рассчитывают получить 300 млрд руб. Таким образом, сумма списанных долгов составляет чуть больше половины ожидаемых поступлений от этого сбора, отметил Никифоров.

Налоги Российские компании долги по налогам
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.