Российским компаниям списали долги по налогам на 173 млрд рублей

В 2022 году российским компаниям списали 173 млрд руб. безнадежной налоговой задолженности, пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счётной палаты на исполнение бюджета.

Как отмечают аудиторы, в эту сумму не вошли долги по страховым взносам, недоимки, пени, штрафы по ним, а также социальный налог. По сравнению с 2021 годом показатель сократился на 24% (на 54,6 млрд руб.).

«Удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов снижается постоянно. В 2022 году — 0,5 копейки на один рубль поступлений (0,5%). Это минимальный удельный вес списания за весь измеряемый период. Абсолютная сумма по итогам 2022 года тоже рекордно низкая за последние пять лет», — пояснили изданию в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По словам председателя комитета по налогам МГО «Опора России» Павла Зюкова, основными причинами списания безнадежной задолженности являются исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ или их банкротство.

«В прошлом году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021 году (до 9055 случаев). Таким образом, число потенциальных налогоплательщиков сократилось на 290 тыс. юрлиц. Если принять за основу тот факт, что списание безнадежной задолженности приходится в основном на эти случаи, то можно сделать вывод, что каждая покинувшая рынок компания была должна бюджету около 600 тыс. руб.», — предположил эксперт.

Партнёр «Пепеляев Групп» Антон Никифоров в разговоре с «Известиями» напомнил, что от введения налога на сверхприбыль власти рассчитывают получить 300 млрд руб. Таким образом, сумма списанных долгов составляет чуть больше половины ожидаемых поступлений от этого сбора, отметил Никифоров.