27.08.2025 в 12:25

Российские зрители устали от клишированных образов семьи на экране

Аудитория предпочитает реалистичные образы и позитивные модели семейных отношений в кино

3

Около 78% россиян смотрят отечественные фильмы и сериалы. При этом им нравится образ семьи, который культивирует современный российский кинематограф, — не навязанный долг, но личный выбор. Такие данные приводят специалисты Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, зрителей раздражают клишированные образы: алкоголик-отец или жертвенная мать (27%), а также чрезмерно идеализированные семейные истории (21%). Молодая аудитория особенно чувствительна к повторяющимся штампам: среди поколения цифры о недовольстве заявили 46%, среди активных интернет-пользователей — 34%.

Наиболее популярны комедии о повседневной жизни семьи: их назвали треть опрошенных россиян (32%). Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — 43%. Приключенческие сюжеты, где семья предстает командой и партнерством, выбирают около 24% россиян.

Фильмы о совместном преодолении трудностей интересуют 15% аудитории, а истории о трогательной любви и семейные драмы — менее востребованы. Лишь 13% респондентов заявили об интересе к ним.

За последние 20 лет кинематограф показал эволюцию образа семьи: от отчужденных и проблемных родителей в 2000-х до заботливых и вовлеченных героев в 2019−2025 годах. Женщина может совмещать карьеру и семью, а отец — быть заботливым.

Зрители различают «хороших» и «плохих» родителей. К хорошим относят внимательных, эмпатичных и вовлеченных в жизнь ребенка; к плохим — безразличных, увлеченных только карьерой или зависимостями. Негативно воспринимаются аморальные образы.

Многодетная и многопоколенная семья становится эталонной. Кроме того, кинематограф предлагает новую интерпретацию образов старшего поколения: бабушки и дедушки становятся носителями традиций, которые сплачивают семью.

Опрос ВЦИОМ показал, что при выборе контента о семье зритель ищет баланс между понятностью, узнаваемостью образов и достоверностью, между легкостью восприятия и смысловой глубиной. Его отталкивают клишированность, крайняя идеализация персонажей и их взаимодействий, как и излишняя драматизация.

ВЦИОМ Кино семья
Кино
