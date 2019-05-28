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28.05.2019 в 16:55

Российские соцсети вышли на первое место по количеству видеоконтента

Каждый шестой пост в русскоязычных соцмедиа содержит видео

Depositphotos

Распространенность видеоконтента в русскоязчном сегменте социальных медиа выросла, сообщает Brand Analytics в новом исследовании.

В 2018 году видео прикреплялось лишь к каждому десятому посту. В апреле 2019 года пользователи опубликовали 2,4 млн постов с видео, что на 20% больше, чем год назад. Каждая социальная сеть сохранила свое место в рейтинге по объему публикуемого контента.

Но при этом в «Одноклассниках» и «Вконтакте» видео начали постить едва ли не в два раза чаще. Facebook, Instagram и YouTube сильно отстали от российских платформ. В течение дня пользователи «Одноклассников» успевают выложить до миллиона постов с видео против 570 тысяч год назад. Во «Вконтакте» пользователи каждый день оставляют 837 тысяч постов против 495 в прошлом году.

Если не смотреть на YouTube, где 100% постов — это видезаписи, то наибольшее количество роликов выкладывается на «Одноклассниках» — 30,7%, то есть, практически каждый третий ролик (в прошлом году — каждый седьмой ролик содержал видео). На Facebook каждый пятый, в Instagram — каждый восьмой, во «Вконтакте» — каждый десятый.

При этом пользователи неохотно комментируют видео. Рост комментируемости здесь показали только Instagram, YouTube и Facebook. У Одноклассников и «Вконтакте», лидеров роста по ежедневно публикуемому видео, комментируемость несколько снизилась.

видео Соцмедиа
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