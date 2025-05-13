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18+
13.05.2025 в 18:10

Российские карты «Мир» начали принимать в Иране

Теперь россияне могут оплачивать покупки в Иране через Mir Pay и NFC — в рамках интеграции платежных систем двух стран

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В Иране стала доступна оплата с помощью российских карт «Мир». Теперь россияне, находясь в стране, могут расплачиваться в торговых точках через смартфоны с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и приложение Mir Pay, рассказали в РБК.

Отмечается, что через иранскую платежную сеть можно совершать мелкие покупки без ввода PIN-кода. Такая возможность реализована благодаря интеграции российских карт «Мир» с иранской системой Shetab. Оплата доступна на терминалах Shaparak для пользователей смартфонов на Android.

Интеграция платежных систем «Мир» и Shetab завершилась в июле 2024 года. По сообщению главы Центробанка Ирана Мохаммада Фарзина, запуск оплаты картами «Мир» в Иране стал вторым этапом совместного проекта. На первом этапе владельцы иранских карт Shetab получили возможность снимать рубли в банкоматах в России. Следующий этап — предоставление иранским туристам возможности оплачивать покупки в России картами Shetab.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 13 странах. В девяти из них — включая Армению, Венесуэлу, Вьетнам, Казахстан, Лаос, Молдову, Мьянму, Таджикистан и Никарагуа — их использование ограничено: оплату принимают не везде и не все банки или торговые точки. В то же время в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии карта «Мир» действует без ограничений.

Ранее мы писали: почти 50% опрошенных россиян считают, что иранские авто завоюют доверие покупателей в РФ. При этом лишь 32% респондентов знают, что на российском авторынке можно купить машины из Ирана.

Иран Платежная система «Мир»
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