Российские блогеры пошли в YouKu

Российские блогеры регистрируют аккаунты на китайском видеохостинге YouKu (читается как «ёуку»). Об этом сообщил коммерческий директор диджитал-агентства «Интериум» Андрей Ермошкин в рамках форума «15-й диалог бизнеса и китаистов», организованного Ассоциацией развития синологии. Эксперт рассказал, что свои силы на площадке уже пробуют «Влад и Никита по детской тематике и блогер «Немой Геймер» по теме стримов и гейминга».

По функционалу и способу монетизации платформа похожа на YouTube. Средний прирост по подписчикам на платформе — от 35 до 70 тыс. пользователей за 6−12 месяцев. По меркам привычного YouTube не так уж много, однако аудитория площадки постоянно растёт, отметил эксперт.

Об успехах на новой площадке говорить пока рано, но в условиях возможной блокировки YouTube авторы находятся в активном поиске подходящей альтернативы.

Андрей Ермошкин, коммерческий директор диджитал-агентства «Интериум»: По опыту некоторых блогеров, не обязательно снимать новый контент, можно пробовать адаптировать старый, необходимо создать голосовой перевод на китайский язык или сделать субтитры. Реклама на площадке в чём-то похожа на YouTube, но имеет свою специфику под рынок Китая. На площадке большой выбор рекламных форматов: баннерная реклама, переход по ссылкам, кнопки для перехода на сайт и другие площадки, pre-roll, post-roll, реклама во время паузы, реклама в видео, как у YouTube.



В новых реалиях у китайских сервисов большие перспективы. Понятная монетизация, привычный интерфейс и системы делают их вполне конкурентными.

В отличие от некоторых социальных сетей в Китае, на YouKu может зарегистрироваться любой желающий, подключить монетизацию и пробовать зарабатывать. Зарегистрировать аккаунт можно через смс-подтверждение или путём сканирования QR-кода через активный WeChat-аккаунт.

Сервис YouKu принадлежит Alibaba Group и использует бизнес-модель «Netflix+YouTube». По словам президента Ali Entertainment Фань ЛуЮаня, рекламная модель YouTube и короткие видеоролики в сочетании с подписным форматом Netflix помогут конкурировать YouKu на рынке сервисов.

В четвёртом квартале 2021 году аудитория видеохостинга составляла 280 млн пользователей, что на 30% больше, чем годом ранее (на данный момент количество интернет-пользователей КНР превышает 1,1 млрд человек). Аудитория YouKu сравнительно молодая: 78% пользователей — люди моложе 39 лет. Одним из трендов последнего года был фокус на изменение социальной роли и статуса женщины в обществе Китая, что к концу 2021 года дало прирост женской аудитории на 6,3%.

Тем не менее основатель и генеральный директор работающего с китайскими соцсетями и сервисами агентства Xiongmao Digital Татьяна Новикова отмечает, что YouKu, Tencent Player, iQIYI, KuaiShou теряют тренд. Короткие видеостримы в DouYin (аналог TikTok, принадлежит ByteDance) — то, что сейчас предпочитает большинство.

Татьяна Новикова, основатель и генеральный директор маркетингового агентства Xiongmao Digital: Важное отличие, что возможности для заработка в YouKu, Bilibili и DouYin — разные. В YouKu и Bilibili монетизация идёт за счёт просмотров, как на YouTube. А DouYin ориентирован на коммерческий заработок через лайфстримы с последующей продажей продукта. Наиболее популярными сегментами являются косметика и пищевая продукция.

Аудитория DouYin составляет 600 млн активных пользователей ежемесячно, при том что в начале 2019 года пользователей было 250 млн. По данным Tech Planet, большая часть видео в DouYin имеет продолжительность 1−5 минут.

На прошлой неделе платформа Bilibili (Bilibili Inc.) объявила об интересе в привлечении зарубежных авторов каналов и адаптации инструментов под них. Платформа появилась в 2009 году и объединяла поклонников жанра аниме. Однако затем пользователи начали публиковать контент различной тематики, расширив таким образом аудиторию видеохостинга. Сейчас аудитория Bilibili — это около 271 млн пользователей в возрасте 18−35 лет (80%) ежемесячно. В четвёртом квартале 2021 года выручка Bilibili достигла $907 млн.

Напомним, что YouKu и Bilibili не единственные аналоги YouTube в Китае. Конкуренцию им составляют KuaiShou и прочие. Об особенностях диджитал-площадок КНР читайте в материале Sostav.