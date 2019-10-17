Российские бизнесмены начали пользоваться чатом для общения с покупателями от Apple

Компания Apple нашла в России первых партнеров для своего проекта Business Chat, сообщает «Коммерсант». Это платформа Webim и торгово-развлекательный центр «Ривьера».

Webim стала авторизованным партнером и вендором корпорации и подключила Business Chat к своей платформе. Это следует из списка партнеров компании Apple, опубликованном на ее сайте, официального подтверждения от американской компании не поступало. В ТРЦ «Ривьера» подтвердили использование нового чата.

Вендор не платит Apple за этот инструмент, а конечный клиент оплачивает средства на разработку и лицензию вендора. То есть, ТРЦ «Ривьера» заплатила за лицензию Webim и уже месяц работает с Business Chat, получая оттуда около 20% обращений клиентов. Еще 75% обращений приходят через сайт «Ривьеры» и около 5% - через «Яндекс.Диалоги».

Решения для общения бизнеса и клиента есть у разных компаний: «Яндекс», WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber. Business Chat нацелен на интеграцию в единую экосистму с картами, голосовым ассистентом и платежами компании.

Недавно Apple и Google снова подтвердили свой статус самых дорогих брендов. Консалтинговая компания Interbrand обнародовала очередную версию ТОП-100 рейтинга Best Global Brands 2019. Две первых строчки таблицы в седьмой раз подряд и в том же порядке заняли бренды Apple и Google. Их рост по отношению к предыдущему году составляет 9% и 8%, соответственно.