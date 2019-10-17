Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.10.2019 в 15:30

Российские бизнесмены начали пользоваться чатом для общения с покупателями от Apple

Первой подключившейся к Business Chat компанией стал ТРЦ «Ривьера»

Depositphotos

Компания Apple нашла в России первых партнеров для своего проекта Business Chat, сообщает «Коммерсант». Это платформа Webim и торгово-развлекательный центр «Ривьера».

Webim стала авторизованным партнером и вендором корпорации и подключила Business Chat к своей платформе. Это следует из списка партнеров компании Apple, опубликованном на ее сайте, официального подтверждения от американской компании не поступало. В ТРЦ «Ривьера» подтвердили использование нового чата.

Вендор не платит Apple за этот инструмент, а конечный клиент оплачивает средства на разработку и лицензию вендора. То есть, ТРЦ «Ривьера» заплатила за лицензию Webim и уже месяц работает с Business Chat, получая оттуда около 20% обращений клиентов. Еще 75% обращений приходят через сайт «Ривьеры» и около 5% - через «Яндекс.Диалоги».

Решения для общения бизнеса и клиента есть у разных компаний: «Яндекс», WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», Viber. Business Chat нацелен на интеграцию в единую экосистму с картами, голосовым ассистентом и платежами компании.

Недавно Apple и Google снова подтвердили свой статус самых дорогих брендов. Консалтинговая компания Interbrand обнародовала очередную версию ТОП-100 рейтинга Best Global Brands 2019. Две первых строчки таблицы в седьмой раз подряд и в том же порядке заняли бренды Apple и Google. Их рост по отношению к предыдущему году составляет 9% и 8%, соответственно.

Apple Business Chat ТРЦ «Ривьера»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.