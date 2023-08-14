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14.08.2023 в 13:32

Российская соцсеть Looky запускает монетизацию

По оценкам Go Mobile, за год объём рекламы может составить 100 млн рублей

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Российская социальная сеть Looky, позиционирующая себя заменой Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), объявила о старте монетизации. В качестве партнёра-селлера выступит Go Mobile. Об этом Sostav рассказали представители агентства.

Рекламодателям в Looky будет доступно несколько рекламных форматов: партнёрские CPA-кампании с оплатой за действие, которое совершает пользователь, in-feed по СРМ с оплатой за количество загрузок рекламных сообщений, а также челленджи — акции бренда на основе встроенной в соцсеть программы лояльности. По оценкам Go Mobile, потенциальный объём продаж рекламы в Looky может составить 100 млн рублей за 12 месяцев.

Анна Баринова, генеральный директор Looky:

Мы много работали над развитием Looky и достигли уровня, когда количество пользователей позволяет начать полноценную монетизацию площадки. Для нас это важный шаг. Уверены, что Go Mobile справится с этими задачами, а мы сконцентрируемся на дальнейшем развитии продукта.

Владимир Волков, медиадиректор Go Mobile:

Сотрудничество с Looky позволит предложить рекламодателям новые форматы и каналы взаимодействия с целевой аудиторией. Для Looky мы готовы тестировать все форматы и давать обратную связь команде продукта в формате CustDev-сессий.

Looky — российская социальная сеть, запущенная в конце 2022 года. Она сочетает основной функционал Instagram и предоставляет возможности для пользователей и бизнеса, включая встроенную нейросеть, программу лояльности, отправку и получение донатов, мессенджер и другие опции.

Монетизация Go Mobile Looky
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