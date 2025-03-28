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28.03.2025 в 10:33

Подключение Россельхозбанка к SWIFT ожидается в апреле

На такой срок рассчитывают в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT произойдет в апреле. В своем заявлении РИА Новости депутат отметил, что решение будет зависеть от того, насколько серьезно американская сторона настроена на «нормализацию ситуации вокруг Украины».

Аксаков добавил, что Россия объяснила свое видение и ожидает разумных действий от партнеров по переговорам.

Ранее в ходе встречи российской и американской экспертных групп было зафиксировано соглашение президентов России и США, которое предполагает выполнение ряда условий для реализации черноморской инициативы. В частности, важно снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и восстановление его доступа к SWIFT. Шаги станут частью более широкого соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и предотвращению использования коммерческих судов в военных целях.

Россельхозбанк был отключен от SWIFT в июне 2022 года как часть санкций, введенных Евросоюзом против России. Решение затруднило финансовое обслуживание сельскохозяйственного сектора страны, включая экспорт продукции.

Госдума Россельхозбанк SWIFT
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