Подключение Россельхозбанка к SWIFT ожидается в апреле

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT произойдет в апреле. В своем заявлении РИА Новости депутат отметил, что решение будет зависеть от того, насколько серьезно американская сторона настроена на «нормализацию ситуации вокруг Украины».

Аксаков добавил, что Россия объяснила свое видение и ожидает разумных действий от партнеров по переговорам.

Ранее в ходе встречи российской и американской экспертных групп было зафиксировано соглашение президентов России и США, которое предполагает выполнение ряда условий для реализации черноморской инициативы. В частности, важно снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и восстановление его доступа к SWIFT. Шаги станут частью более широкого соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и предотвращению использования коммерческих судов в военных целях.

Россельхозбанк был отключен от SWIFT в июне 2022 года как часть санкций, введенных Евросоюзом против России. Решение затруднило финансовое обслуживание сельскохозяйственного сектора страны, включая экспорт продукции.