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27.08.2024 в 13:34

Роспатент добавит на «Госуслуги» управление интеллектуальной собственностью

Опция появится до конца этого года

В этом году Роспатент переведет все услуги в цифровой формат и разместит их на портале «Госуслуги». Через площадку, в частности, можно будет управлять интеллектуальной собственностью. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов на форуме «Технопром-2024», его слова передает «РИА Новости».

«За первое полугодие по подаче видим серьезный рост количества заявок. У нас их [услуг] всего 27 и все остальные услуги мы тоже до конца года разместим, чтобы не только процесс регистрации объектов интеллектуальной собственности зафиксировать полностью в цифровом формате, но и возможность распоряжаться правами», — пояснил Зубов.

Он рассказал, что в четвертом квартале 2023 года ведомство уже вывело на портал 12 своих услуг и сейчас уже видит результаты.

По словам Зубов, в 2023 году рост заявок на регистрацию товарных знаков в России составил 37%, на патенты — 9%.

Эксперт добавил, что в этом году управление интеллектуальной собственностью в цифровом формате тоже будет доступно через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент разработали законопроект, запрещающий регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой. Кроме того, инициативой ограничивается использование религиозных коннотаций для фирменного наименования коммерческих организаций.

Роспатент госуслуги интеллектуальная собственность
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