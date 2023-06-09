Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов за распространение ложных сведений об СВО

С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина. В Роскомнадзоре утверждают, что на этих сайтах распространялась недостоверная информация о российской военной операции, дискредитирующая вооруженные силы России.

«И в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — рассказал Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы».

Замглавы ведомства также сообщил, что в данный момент все эти ресурсы заблокированы, а материалы удалены из социальных сетей. Субботин сказал, что проверку Роскомнадзор проводит ежедневно с начала СВО.

1 июня 2023 года мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») на 3 млн руб. Роскомнадзор требовал от фонда удалить с ресурса статью «Российская оккупация Харьковской области».

В апреле 2022 года Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов ссылки на американский сайт Chess.com, один из самых популярных сайтов для шахматистов. Такая мера была принята по решению Генпрокуратуры.

Ссылки, заблокированные регулятором, вели на русскоязычные статьи о военной спецоперации России на Украине. Однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.