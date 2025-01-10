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10.01.2025 в 18:45

Роскомнадзор в декабре отразил больше 500 DDoS-атак

Было устранено свыше 710 нарушений маршрутизации трафика

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора в декабре 2024 года отразили 535 DDoS-атак на защищаемые ресурсы субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса и операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 108 часов 24 минуты, максимальная мощность — 363,1 Гбит в секунду и до 38,47 млн пакетов в секунду.

Сотрудники центра заблокировали 3,9 тыс. фишинговых ресурсов, а также 16 ресурсов, на которых распространялся вредоносный софт. Кроме того, специалисты выявили и устранили 710 нарушений маршрутизации трафика со стороны 195 организаций.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года система «Антифрод» Роскомнадзора заблокировала 577 млн звонков от мошенников.

Роскомнадзор DDoS-атаки
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