Роскомнадзор в декабре отразил больше 500 DDoS-атак

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора в декабре 2024 года отразили 535 DDoS-атак на защищаемые ресурсы субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса и операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 108 часов 24 минуты, максимальная мощность — 363,1 Гбит в секунду и до 38,47 млн пакетов в секунду.

Сотрудники центра заблокировали 3,9 тыс. фишинговых ресурсов, а также 16 ресурсов, на которых распространялся вредоносный софт. Кроме того, специалисты выявили и устранили 710 нарушений маршрутизации трафика со стороны 195 организаций.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года система «Антифрод» Роскомнадзора заблокировала 577 млн звонков от мошенников.