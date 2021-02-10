Роскомнадзор тестирует приложение против запрещенного контента

Роскомнадзор запустил мобильное приложение для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. На сайте ведомства говорится, что данная мера повысит эффективность защиты пользователей от опасного контента.

Цель приложения «РКН» — повысить оперативность удаления из сети запрещенной информации. Пользователь сможет пожаловаться на контент и отследить этапы рассмотрения запроса, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам. Уточняется, что законодательно для распространения в сети запрещены материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств.

По данным Роскомнадзора, с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство. Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису можно получить через портал Госуслуг.

С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с поправками социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.