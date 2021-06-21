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21.06.2021 в 18:25

Роскомнадзор напомнил вещателям о Дне памяти и скорби

22 июня трансляторы должны отменить развлекательную программу

Роскомнадзор потребовал от российских телеканалов, радиостанций и вещателей не транслировать развлекательные программы 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. За несоблюдение запрета ведомство пригрозило привлечением к ответственности в своем обращении на официальном сайте.

Постановление о запрете действует с 1996 года: тогда Борис Ельцин объявил дату Днем памяти и скорби. В этот день радио, телевидение и другие вещатели должны снять с эфиров программы, характеризующиеся «сочетанием юмора, азарта, лёгкости, эмоционального комфорта».

К развлекательным передачам относят различные представления, шоу и ток-шоу, концерты, игры, конкурсы, комедийные сериалы, фильмы и другие. Однако при отсутствии чисто развлекательного контента утренние и вечерние шоу Роскомнадзор транслировать не запрещает — такое сообщение регулятор выпустил в 2019 году к той же дате.

Несмотря на смену тематики в дни, связанные с Великой Отечественной войной, россияне провели почти 4,5 часа за просмотром телевидения 9 мая. Преимущественно интерес зрителей был сконцентрирован на военном параде в утренние часы.

Роскомнадзор ВОВ
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