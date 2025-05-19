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19.05.2025 в 11:23

Роскомнадзор потребует удалить из онлайн-кинотеатров сериалы с пропагандой чайлдфри

В ведомстве разъяснили, как будут выявлять подобный контент в кино и интернете

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Роскомнадзор утвердил критерии, по которым информация о пропаганде чайлдфри будет признаваться запрещенной и блокироваться на территории России. К ней в том числе относится контент, побуждающий к отказу от рождения детей, оправдывающий бездетность или формирующий искаженные представления о ее равноценности родительству. С российских онлайн-платформ могут быть удалены такие популярные сериалы, как «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на положения приказа Роскомнадзора, вступающего в силу с 1 сентября 2025 года.

Как уточняет издание, поведение ряда персонажей упомянутых сериалов может быть расценено как пропаганда идеологии чайлдфри. В частности, в «Сексе в большом городе» героиня Саманта предпочитает «бездетный» образ жизни, а в «Игре престолов» персонаж Бриенны отказывается от материнства ради стремления к гендерному равенству.

«Любой контент, содержащий запрещенную к распространению в России информацию, будет удален или заблокирован — независимо от времени его появления… В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально специалистами… Они оценивают контент и трактуют его в соответствии с законом», — заявил в беседе с изданием первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

Дополнительным основанием для ограничений стало постановление Минкультуры от 15 мая 2025 года, подписанное министром Ольгой Любимовой. Документ включает пропаганду чайлдфри в перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, что напрямую повлияет на дистрибуцию таких фильмов и сериалов в России.

Роскомнадзор закон чайлдфри
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