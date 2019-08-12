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12.08.2019 в 09:25

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу митингов на YouTube

Ведомство уличило Google во вмешательстве в суверенные дела государства

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Depositphotos

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование видеохостинга YouTube для рекламы незаконных акций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Роскомнадзора, ряд структур приобретает у YouTube рекламные инструменты (push-уведомления) в целях распространения информации о несанкционированных мероприятиях, направленных на срыв выборов различных уровней в России. Такие push-уведомления поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Роскомнадзор:

В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что на митинге 10 августа зарубежные силы манипулировали гражданами при помощи YouTube. По его словам, людям приходила информация, которая направляла их в сторону охраняемых федеральных объектов. Этого не могло произойти «без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний», уверен он. При этом ранее комиссия «официально указала на факты грубого и противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела страны в связи с выборами в Московскую городскую думу», однако попытки такого рода вмешательства продолжились.

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