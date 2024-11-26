В России могут создать шаблоны для сбора персональных данных по отраслям

Роскомнадзор (РНК) предложил профильным ведомствам разработать стандартизированные шаблоны для сбора персональных данных (ПД) по отраслям. Такие шаблоны бы исключили там, где это не нужно, согласие субъекта ПД. Среди других инициатив Роскомнадзора — проведение общей ревизии правовых оснований для сбора персональных данных. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива РНК направлена на то, чтобы ПД не накапливались в избыточном объёме и не утекали.

Сегодня во втором чтении может быть принят законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно документу, за повторную утечку ПД физлиц хотят штрафовать на 400−600 тыс. руб., должностных лиц — на сумму от 800 тыс. до 1,2 млн руб. Штрафы для юрлиц составят 1−3% от годовой выручки, но не меньше 20 млн руб. и не больше 500 млн руб.

В Роскомнадзоре заявили, что законопроект не вводит никаких дополнительных требований к операторам данных, нужно соблюдать те правила, которым бизнес и так должен следовать.

Ранее Роскомнадзор предложил ввести стандарты обработки персональных данных. Бизнес сможет собирать только ту информацию, которая ему нужна для выполнения конкретных задач.