Роскомнадзор оштрафовал Юрия Дудя за ненормативную лексику в блогах Sports.ru

Роскомнадзор начал регулярно выписывать изданию Sports.ru штрафы за ненормативную лексику в пользовательских блогах. Ведомство уже составило 17 протоколов, по двум из них оштрафован бывший главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, покинувший пост в сентябре, сообщил в Facebook генеральный директор издания Дмитрий Навоша.

Четыре протокола уже рассмотрены в судах, по двум суд встал на сторону Sports.ru, а еще по двум оштрафовал на 5 тыс. руб заместителя гендиректора Sports.ru Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором издания. Один из штрафов Дудь получил за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак». Другой — за публикацию видео из Рима, когда сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА.

«Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный», — негодует Навоша.

По его словам, блоги, претензии к которым есть у Роскмондазора, Дудь не читал и не редактировал, поэтому претензии к нему абсурдны. Абсурдны и действия ведомства: оно сразу направляет материалы в суды, в отличие от случаев нецензурной лексики в пользовательских комментариях, когда ведомство обычно просто просит удалить контент.

Кроме того, юристы издания в течение трех месяцев не могут встретиться с руководителями Роскомнадзора. «Для сетевых изданий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского. Употребление нецензурной брани зарегистрированным (как в Вашем случае) средством массовой информации в России по закону запрещено», — прокомментировали ситуацию в Роскомнадзоре.

Однако Sports.ru планирует оспаривать в вышестоящем суде как уже принятые решения по штрафам, так и те, которые возможны в будущем.