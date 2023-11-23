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23.11.2023 в 18:15

Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы

Рассмотрены способы размещения erid в кликовой ссылке, текстовом блоке, на изображении и видео

Роскомнадзор опубликовал рекомендации по размещению идентификатора рекламы (erid) в разных форматах интернет-рекламы. В инструкции представлены способы размещения идентификатора в кликовой ссылке, текстовом блоке, на изображении и видео, а также в выпадающем меню, описании к видео и изображению.

Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы

Также Роскомнадзор привёл примеры размещения erid в постах, сторис, кружочках в Telegram, прямых эфирах, подкастах, аудиорекламе, художественных фильмах и архивных публикациях.

Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы

Ведомство перечислило ключевые ошибки при размещении erid: замена букв в идентификаторе рекламы на строчные или заглавные и шифрование ссылки.

Если рекламный формат не подходит ни под один из описанных, Роскомнадзор советует обратиться за рекомендациями к оператору рекламных данных или в службу техподдержки информационной системы «Единый реестр интернет-рекламы».

Ранее Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор обновили разделы справочника об учёте интернет-рекламы.

Роскомнадзор Интернет-реклама инструкция erid
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