Роскомнадзор разработал рекомендации по размещению идентификатора рекламы

Роскомнадзор опубликовал рекомендации по размещению идентификатора рекламы (erid) в разных форматах интернет-рекламы. В инструкции представлены способы размещения идентификатора в кликовой ссылке, текстовом блоке, на изображении и видео, а также в выпадающем меню, описании к видео и изображению.

Также Роскомнадзор привёл примеры размещения erid в постах, сторис, кружочках в Telegram, прямых эфирах, подкастах, аудиорекламе, художественных фильмах и архивных публикациях.

Ведомство перечислило ключевые ошибки при размещении erid: замена букв в идентификаторе рекламы на строчные или заглавные и шифрование ссылки.

Если рекламный формат не подходит ни под один из описанных, Роскомнадзор советует обратиться за рекомендациями к оператору рекламных данных или в службу техподдержки информационной системы «Единый реестр интернет-рекламы».

Ранее Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор обновили разделы справочника об учёте интернет-рекламы.