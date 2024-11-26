Правительство поддержало взыскание налоговых долгов с россиян без суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки, которыми налоговым органам разрешат взыскивать долги с граждан без суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

По словам собеседника издания, механизм будет работать, если физическое лицо не оспорит доначисление. Поправки распространятся на тех россиян, которые самостоятельно заявляют об обязательствах. В частности, при подаче декларации или использовании режима самозанятости.

Соответствующий законопроект разработал Минфин. 25 ноября правкомиссия одобрила инициативу. Поправки могут вступить в силу с ноября 2025-го года.

Эксперт по налоговым и гражданско-правовым спорам Ассоциации юристов России Александр Зелинко в беседе с изданием подчеркнул, что сейчас налоговые задолженности физлиц взыскиваются через суд. Контрольные органы подают иски, а после вынесения положительного судебного решения могут изъять нужную сумму через арест банковских счетов или наложение ограничений на сделки с недвижимостью.

Согласно материалам к правкомиссии, если налоговая отправит уведомление о принудительном взыскании долга без предварительного судебного разбирательства, но гражданин не согласится с этим, то он сможет подать заявление о перерасчете или жалобу — как до истечения срока оплаты, так и после. Если жалоба будет отклонена, а физлицо в ближайший месяц повторно выразит несогласие, тогда разбирательство перейдет в суд. При этом операции по банковским счетам физлиц не будут заблокированы.

По прогнозам Министерства финансов, изменения могут дополнительно увеличить поступления в бюджет на 22,5 млрд руб.