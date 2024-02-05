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05.02.2024 в 10:40

Роскомнадзор планирует закрыть доступ к требованиям Генпрокуратуры по блокировке сайтов

Служба предложила отменить пункт, по которому нужно публично объяснять причину ограничения работы ресурса

Роскомнадзор снова предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. На обновлённый проект приказа регулятора обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно документу, из доступа в целом также предлагается убрать сведения об основаниях блокировки.

Документ, выложенный для общественного обсуждения, обновляет порядок работы информационной системы, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах. Роскомнадзор предложил отменить пункт, по которому у интернет-пользователей должна быть возможность проверять факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещённый в России контент.

В службе считают, что из реестровой записи о блокировке, инициируемой Генпрокуратурой, нужно убрать номер требования. Кроме того, операторы смогут не публиковать на страницах-«заглушках» основания блокировки.

Через информсистему проходят также данные о блокировках по требованию Мосгорсуда, обращения Роскомнадзора, правообладателей и прочее, напоминает издание. Однако новые поправки касаются только работы по линии Генпрокуратуры. Она имеет право внесудебной блокировки ресурсов с фейками и дискредитацией российской армии, сайтов нежелательных организаций, призывов к беспорядкам.

Как отмечает «Ъ», планируемые изменения, по существу, повторяют те, которые служба вынесла на общественное обсуждение в декабре 2022 года. Статус старого документа перестал обновляться после прохождения антикоррупционной экспертизы.

Опрошенные изданием хостинг-провайдеры считают, что изменения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам. Но эксперты «Ъ» в этой сфере полагают, что утверждение приказа больше повлияет на «общественный мониторинг за блокировками», чем на работу хостеров и провайдеров.

Роскомнадзор Генпрокуратуры
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