Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» за демонстрацию ЛГБТ-контента детям

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора. Какой контент ведомство признало нарушающим закон — не уточняется.

По данным агентства, в общей сложности регулятор составил 19 административных протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за «непринятие мер по ограничению доступа для несовершеннолетних пользователей к материалам с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений», а также за неверную маркировку такого контента. В частности, протоколы составили на Start, Wink, «Иви», «Кинопоиск», «МегаФон ТВ», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier.

О том, что на российские онлайн-кинотеатры Start и Premier завели административные дела по статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних стало известно на этой неделе. За нарушение возрастной маркировки «18+» при демонстрации ЛГБТ-контента в случае признания вины судом видеосервисам грозит штраф до 4 млн руб. или ограничение работы на срок 90 дней.