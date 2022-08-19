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18+
19.08.2022 в 16:50

РКН обязал поисковики информировать о нарушении TikTok, Telegram и Zoom российских законов

ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации

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Роскомнадзор (РКН) обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», — говорится в заявлении РКН.

Меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений законов РФ, подчеркнул регулятор.

14 июля РКН обязал поисковики предупреждать пользователей о нарушении Twitch российских законов. На стриминговую платформу составлен административный протокол за неудаление фейков о спецоперации РФ на Украине.

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