РКН обязал поисковики информировать о нарушении TikTok, Telegram и Zoom российских законов

Роскомнадзор (РКН) обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», — говорится в заявлении РКН.

Меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений законов РФ, подчеркнул регулятор.

14 июля РКН обязал поисковики предупреждать пользователей о нарушении Twitch российских законов. На стриминговую платформу составлен административный протокол за неудаление фейков о спецоперации РФ на Украине.