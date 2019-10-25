«Студия Олега Чулакова» разработала корпоративный сайт «Росбанка»

Студия Олега Чулакова создала для «Росбанка» корпоративный высоконагруженный веб-сайт, опираясь на подход Single-page Application с RESTful backend. Frontend-приложение разработано с применением современного JavaScript-фреймворка Next.js, на базе которого реализована логика работы клиентской части. Redux обеспечивает хранение и управление данными уровня React-приложения, общий роутинг — формирование и парсинг URL-адресов — реализован с помощью пакета next-routes.

Для правильной индексации сайта в поисковых системах используется технология Server-side rendering клиентской части на основе Node.js.

Уникальный конструктор страниц позволяет быстро создавать новые страницы сайта из различных функциональных блоков, которые наполняются специфическим контентом или включают в себя другие функциональные блоки.

В рамках проекта реализован компонент управления мультиязычностью, который позволяет в одной и той же системе управления продуктом создавать уникальные по структуре и контентному наполнению сайты на разных языках.

Интерактивный модуль управлением меню позволяет динамически собирать основное меню для клиентской части веб-сайта, учитывая его языковую версию. Для различных языков может быть абсолютно различное иерархическое меню.

Реализованная система управления хранилищем документов позволяет в любой момент времени «откатиться» на любую версию любого документа, загруженного в систему, а также отслеживать жизненный цикл этих документов.

Полностью модульная расширяемая архитектура веб-продукта позволяет горизонтально и вертикально масштабировать как клиентскую, так и бэкофисную части, тем самым оптимально балансируя и распределяя возрастающую нагрузку.