Половина родителей контролирует время использования ребенком гаджетов

Половина родителей в России сообщили, что следят за перемещением своих детей и контролируют, сколько времени те проводят за гаджетами. 44% респондентов ограничивают потребление детьми контента в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос центра инноваций Future Crew.

Для отслеживания местоположения детей почти четверть опрошенных применяют специальные программы и мобильные приложения. 16% респондентов используют встроенные в смартфон функции, 12% — сервисы от интернет-провайдеров и операторов связи, 12% — умные часы, 9% — специальные GPS-трекеры.

12% родителей рассказали, что не применяют цифровые сервисы для обеспечения безопасности детей.

По словам экспертов, самым доступным из способов контроля за детьми является оформление сим-карты на родителя. Можно разрешать установку только необходимых безопасных программ и контролировать их использование.

Специальные приложения предлагают больше функций: можно отслеживать, когда ребенок приходит и покидает школу, управлять временем нахождения детей в сети с родительского устройства. Доступна кнопка SOS для экстренной связи со взрослыми. Также родители покупают смартфоны, где встроена функция по определению местоположения ребенка.

В прошлом году в России было продано около 450−460 тыс. носимых устройств с локаторами, таких как детские часы или браслеты, на 1,8 млрд руб. Активнее всего гаджеты покупали перед школой — с июля по сентябрь.

Самыми популярными у родителей являются устройства ноунейм-брендов (их доля на рынке суммарно составляет 24,4%). Также спросом пользуются гаджеты российского бренда Aimoto (доля 21,3%), китайских Huawei (14,6%) и Honor (7,6%), нидерландского Philips (7,4%).