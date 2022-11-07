РКН потратит 1,2 млрд рублей на создание новой системы контроля интернет-трафика

Роскомнадзор (РКН) готов потратить до 1,2 млрд руб. за два года на создание и обеспечение работы новой системы мониторинга интернет-трафика. Она позволит контролировать передачу данных между операторами и провайдерами связи и отслеживать нарушителей требований ведомства. Такую систему разработает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданный в рамках закона «о суверенном рунете», — всего на деятельность структуры выделят 37,7 млрд руб. на 2023−2024 годы, а до 2025 года — 73 млрд руб., пишут «Ведомости».

Новая система будет использоваться для отключения незарегистрированных сетей, считает независимый IT-специалист Филипп Кулин. Он пояснил изданию: «По закону все коммутации внутри страны должны осуществляться только с теми, кто сдал сведения в РКН и подключен к ЦМУ ССОП. Остальным грозит экскоммуникация, а тем, кто коммуницирует с экскоммуницированными, — штрафы». Так, операторы и провайдеры, не подключенные к ТСПУ, будут вынуждены прекратить работу, так как не смогут обмениваться данными или передавать их от своих абонентов к абонентам других операторов и провайдеров. Однако 1,2 млрд руб. — это слишком много для создания такой системы, полагает Кулин.

Власти не уточняют, как именно будет работать система мониторинга маршрутов трафика, создаваемая в рамках ЦМУ ССОП. Однако она должна стать цифровым двойником каналов передачи данных, точек обмена и потоков, чтобы контролировать точки входа и выхода данных, рассказал изданию директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.

На начало марта 2020 года технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) были установлены на сетях более 80 операторов. Через такие устройства проходил весь мобильный трафик и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет. Год спустя РКН заявил, что речь идёт только о 50% трафика фиксированных сетей связи.

Организацией управления ТСПУ занимается ЦМУ ССОП. Ведомство производит фильтрацию трафика с помощью этих устройств, ведёт реестры IP-адресов и их владельцев, занимается проверкой качества фильтрации и другой работой.