Роскомнадзор напомнил видеосервисам о запрете на распространение информации о наркотиках

Роскомнадзор направил видеосервисам Ivi, Okko, «Кинопоиску», Megogo и Start письмо, в котором напомнил о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Обращение подписано заместителем руководителя регулятора Вадимом Субботиным, пишут «Ведомости». Он подтвердил направление письма.

Субботин пояснил: ведомство ждёт, что онлайн-кинотеатры сами проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованием закона. В частности, контент со сценами употребления наркотиков необходимо маркировать 18+. «Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д. , видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — уточнил замглавы Роскомнадзора.

За нарушения видеосервисы могут обязать удалить контент, в противном случае страницы с ним могут заблокировать или назначить компаниям штрафы. При этом в письме не сказано о том, какие именно фильмы и сериалы попадают под контроль.

Например, в «Эйфории», «Криминальном чтиве», «Волке с Уолл-стрит» есть сцены употребления наркотиков, а в сериале «Во все тяжкие» изготовление, употребление и распространение наркотиков — основа сюжета. На вопрос издания о том, попадёт ли это шоу под блокировку, Субботин заявил, что вопрос требует экспертного рассмотрения.

Роскомнадзор ссылается на «участившиеся обращения граждан», связанные с размещением фильмов и сериалов на тему наркотиков. При этом в письме отмечается, что регулятор, согласно ст. 15.1 ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», уполномочен в досудебном порядке блокировать контент, отнесённый к запрещённой информации.

Письмо носит профилактический характер. Субботин также пояснил, что ведомство будет внимательнее следить за исполнением закона, в том числе закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — под неё попадает контент, который способен вызвать у детей желание употребить наркотики, табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, а также алкоголь.

По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, в действующем приказе Роскомнадзора, МВД, Роспротребнадзора и ФНС, который регламентирует критерии отнесения контента к запрещённому, есть оговорка — она гласит, что исключения составляют «художественные произведения, в которых описывается информация, оправданная их жанром».

Казарян также отметил, что общественники в последнее время выступают за запрет показа целых жанров произведений, включая фильмы и сериалы с ЛГБТ-персонажами, религиозной тематикой и другие. Эксперт полагает, что их обращения, на которые реагирует Роскомнадзор, не повлияют на контентную политику видеосервисов.

В прошлом году участники медиарынка отметили усиление государственного регулирования онлайн-кинотеатров. Например, в ноябре Роскомнадзор вызвал представителя стримингового сервиса Megogo, чтобы составить протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.7.10−2 КоАП РФ. В письме регулятор сообщил, что выявленные нарушения включают нецензурную брань и эксплуатацию темы секса в российской комедии «Никто не знает про секс»