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24.07.2020 в 17:30

Ritter Sport в Германии отсудил у Milka право на квадратный шоколад

Спор между брендами продолжался несколько лет

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Производитель шоколада Ritter Sport отсудил у конкурента Milka право на продукцию квадратной формы. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно легенде Ritter Sport, выпускать шоколад в виде квадрата в 1932 году придумала Клара Риттер: «Давайте сделаем плитку шоколада, которая умещается в кармане всех курток, не ломается и весит столько же, сколько обычный длинный батончик». К 1970 году у компании появился слоган «Quadratisch, praktisch, gut». В 1993 году Ritter Sport зарегистрировала квадратную форму в немецком ведомстве, которое занимается патентами и товарными знаками.

В 2010 году Milka, основное производство которой тоже находится в Германии, тоже решила выпустить свой квадратный шоколад. Тогда Ritter Sport решил бороться за право на форму.

Дело развивалось в нескольких раундах. Сначала Milka оспорила регистрацию формы и победила. Затем решение отменили в пользу Ritter Sport. Тогда Milka обратилась в уже немецкий Верховный суд — и на этот раз проиграла.

Обычно бренд в Германии не может регистрировать форму как товарный знак, даже если она придает продукту «существенную ценность», отмечает «Би-би-си». Но в этом деле судьи решили, что Ritter Sport — это «другой случай».

Mondelez Milka Ritter Sport
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