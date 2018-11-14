Ритейлеры ждут от россиян рекордных трат во время «черной пятницы»

Ритейлеры в этом году ждут от россиян рекордных трат на традиционной распродаже «черная пятница». По оценке участников рынка, их выручка в дни акции может оказаться на 57% выше, чем в прошлом году, и достигнуть 52 млрд руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы участников рынка.

В прошлом году в «черную пятницу» в России совершили покупки более 20 млн человек, потратив более 30 млрд руб., из которых — 24 млрд руб. в офлайне и 6 млрд руб. в онлайне. Тогда, по словам организаторов, к акции присоединились 3,5 тыс. магазинов. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в этот раз в распродаже примут участие как минимум в 1,5 раза больше компаний, то есть больше 5 тыс.

«Если еще три-пять лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродажи — жители регионов», — добавил президент АКИТ Артем Соколов.

В объединенной компании «Связного» и «Евросети» сообщили, что уже запустили свою распродажу. Там ожидают, что количество заказов в интернет-магазинах вырастет минимум в два раза к обычному уровню, и предполагают, что самой популярной товарной категорией в этот период станут смартфоны высоких и средних ценовых сегментов, а также аксессуары к ним — фитнес-трекеры и умные часы.

В сетях «М.Видео-Эльдорадо» в период глобальной «черной пятницы» ожидают роста продаж на уровне 50%. Помимо смартфонов в числе востребованных категорий в сети называют телевизоры, товары для здоровья и ухода за собой, а также крупную домашнюю технику, спрос на которую традиционно растет перед Новым годом.

В Ozon.ru уверены, что продажи некоторых категорий могут вырасти больше чем на 57%, например одежды и детских товаров. Руководитель направления «Авиа» Ozon.travel Елена Волкова добавляет, что во время акции сильно растут и продажи билетов на российские направления.

Напомним, россияне уже показали свою активность во время Всемирного дня шопинга 11 ноября. Так, многие категории на AliExpress показали прирост оборота в 20% и выше. В компании ожидают аналогичной динамики и в «черную пятницу», которая пройдет 23 ноября.