Ритейлеры отказываются от распространения печатных изданий

Розничные сети продовольственных товаров начали сокращать выкладку печатных изданий или вовсе отказываться от их продажи. Так, «Пятерочка» направила нескольким партнерам письма с требованием до конца февраля полностью убрать оборудование для продажи прессы, планируют уменьшить размер полок для журналов «Ашан» и «Магнит», выяснил «Коммерсант».

Стеллажи для продажи прессы уберут из 1074 магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, городах Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей и в Карелии. Еще в 137 магазинах оборудование будет заменено на одну стойку с телегидами. В компании пояснили, что решение принято в связи со сменой стратегии ритейлера: спрос на бумажную прессу существенно снизился, в том числе на фоне пандемии, поэтому «Пятерочка» будет оптимизировать ассортимент газет и журналов.

Ранее сообщалось, что «Магнит» уменьшит размер полок для прессы в супермаркетах. Его представитель подтвердил изданию, что компания пересматривает и ассортимент прессы. Сеть «Ашан» также планирует «вводить более компактное оборудование» для прессы в супермаркетах и пересматривать ассортимент. В сети «Верный» говорят, что продажи газет и журналов в 2020 году в сети упали на 23%, но пока не планируется менять формат или представленность прессы в магазинах.

Торговые сети уже несколько лет сокращают ассортимент прессы на фоне снижения спроса. По оценкам Союза предприятий печатной индустрии (СППИ), за последние годы число наименований газет и журналов в рознице уменьшилось с 500−700 до 150 штук. Продажи прессы в «Пятерочке» составляют около трети от всех продаж печатных изданий в FMCG, поэтому в СППИ готовятся предложить X5 Retail Group инструменты для повышения продаж изданий и готовят обращения в госорганы, чтобы приравнять прессу к социально значимым товарам.

В конце 2019 года издатели прессы и ритейлеры нашли компромисс в вопросах регулирования продаж прессы в магазинах: торговые сети признали поставку новых номеров неотложной, а издатели в свою очередь отказались от инициатив по приравниванию газет и журналов к скоропортящимся продуктам. Тогда было решено проводить эксперименты по смене дислокации прессы в магазинах, изменению выкладки, расширению ассортимента.