Restore: запустит производство аксессуаров для iPhone под СТМ

Сеть магазинов restore: (принадлежит Inventive Retail Group) начнет выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом. На первом этапе в линейку войдут 25 наименований, ориентированных на премиальный сегмент. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Так, компания будет производить беспроводные зарядные устройства, зарядные станции и кабели, поддерживающие высокую скорость зарядки, ремешки для Apple Watch и чехлы на iPhone. Цены будут варьироваться от 5 до 17 тыс. руб., а дизайн сохранит «визуальный код американской компании Apple».

Компания сочла эту нишу перспективной для запуска СТМ, так как в интернет-магазине и розничной сети в 2024 году рост продаж аксессуаров составил 19% в штуках. Наилучшую динамику зафиксировали в сегментах зарядных устройств, кабелей и ремешков для Apple Watch. Рост продаж в штуках в этих категориях по сравнению с прошлым годом составил 106, 133 и 41% соответственно.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что у restore: есть шанс на успех, поскольку у сети известный бренд и она давно продает технику. Аксессуары будут предлагаться в качестве сопутствующих товаров при покупке смартфонов или ноутбуков, тем самым повышая средний чек покупки. Руководитель Content Review Сергей Половников не соглашается с ним, отмечая, что бренд премиальных аксессуаров может прогореть, поскольку пользователь предпочтет более бюджетные аналоги с маркетплейсов.

Напомним, до 2022 года сеть выступала официальным партнером Apple в России. После ухода американского производителя из России ретейлер сменил концепцию и начал также продавать товары для дома. Год назад компания провела ребрендинг.