Рэпера Face признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов ещё шесть человек, в том числе Ивана Дремина, известного как рэп-испольнителя Face. Это следует из данных реестра.
12 марта музыкант покинул Россию, об этом он собщил на своей странице в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена). «Я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России», — написал он.
Помимо Face, реестр пополнили:
- Ирина Борухович — журналистка «Новой газеты» и «Фонтанки»;
- Марк Фейгин — политический деятель и журналист, бывший адвокат;
- Екатерина Маяковская — корреспондентка «Идель.Реалий» (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов);
- Андрей Филимонов — писатель;
- Дмитрий Дубровский — историк.
Минюст также включил в реестр НКО-иноагентов организацию поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра» из Красноярска.
На сегодняшний день в реестре СМИ-иноагентов 133 компании и физлица. В списке НКО-иноагентов — 75 организаций.