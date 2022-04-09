Рэпера Face признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов ещё шесть человек, в том числе Ивана Дремина, известного как рэп-испольнителя Face. Это следует из данных реестра.

12 марта музыкант покинул Россию, об этом он собщил на своей странице в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена). «Я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России», — написал он.

Помимо Face, реестр пополнили:

Ирина Борухович — журналистка «Новой газеты» и «Фонтанки»;

Марк Фейгин — политический деятель и журналист, бывший адвокат;

Екатерина Маяковская — корреспондентка «Идель.Реалий» (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов);

Андрей Филимонов — писатель;

Дмитрий Дубровский — историк.

Минюст также включил в реестр НКО-иноагентов организацию поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра» из Красноярска.

На сегодняшний день в реестре СМИ-иноагентов 133 компании и физлица. В списке НКО-иноагентов — 75 организаций.